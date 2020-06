Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Leimen-St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis: Mit Schaufel Frontscheibe eines Lastwagens eingeschlagen - Zeugen gesucht

Leimen-St. Ilgen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

In der Zeit zwischen Freitag, 17 Uhr und Samstag, 17 Uhr schlug ein unbekannter Täter auf einem Firmengelände in St. Ilgen die Frontscheibe eines abgestellten Lastwagens ein. Der Täter betrat den frei zugänglichen Hof eines Transportunternehmens in der Straße "In der Heidelslach" und schlug mit einer aus einem Schrottcontainer entnommenen Bauschaufel mehrmals auf die Frontscheibe eines Lastwagens ein. Der entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und sachdienliche Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Wiesloch, Tel.: 06222/5709-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim

Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit

Michael Klump

Telefon: 0621 174-1111

E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell