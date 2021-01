Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Tasche im Auto lockt Diebe an

KaiserslauternKaiserslautern (ots)

Eine Einkaufstasche auf dem Beifahrersitz eines Autos hat in der Alex-Müller-Straße das Interesse eines Diebes geweckt. In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag (6./7. Januar) schlug der unbekannte Täter an dem Opel Astra die Scheibe an der Beifahrertür ein und griff sich die Tasche. Darin befand sich auch die Geldbörse der Fahrzeughalterin - inklusive Bargeld, Kredit- und Bankkarte, Personalausweis und Führerschein. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt.

Die Tatzeit liegt zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr, und Donnerstagvormittag, 10.45 Uhr. Zeugen, denen in diesem Zeitraum in der Alex-Müller-Straße etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 / 369 - 2620 bei der Kriminalpolizei zu melden. |cri

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell