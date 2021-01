Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Anwohner beobachtet verdächtiges Verhalten

Mehlingen (Kreis Kaiserslautern)Mehlingen (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Drei Männer sind am Donnerstagnachmittag in der Wachtelstraße aufgefallen. Wie ein Anwohner der Polizei mitteilte, schauten sich die Unbekannten sein Haus und den Garten in verdächtiger Weise an. Der Anwohner befürchtete, die Männer könnten Böses im Schilde führen. Als er sie ansprach, gaben die Unbekannten Fersengeld und flüchteten. Die Polizei hatte ihre Streifentätigkeit vorsorglich verstärkt und die Nachbarschaft im Bereich der Wachtelstraße sensibilisiert, konnte die Männer aber nicht ausfindig machen. |erf

