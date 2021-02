Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Unsachgemäßer Umgang mit Zigarette führt zu Brand

Gronau (ots)

Auf einem Balkon eines Einfamilienhauses an der Weidenstraße in Gronau sind Gegenstände in Brand geraten sowie die darüber montierte Traufenverschalung. Nach derzeitigem Ermittlungsstand ist unsachgemäßer Umgang mit einer Zigarette brandursächlich. Ein Hausbewohner konnte mit einem Gartenschlauch die offenen Flammen löschen. Glutnester in der Dachkonstruktion löschte die Feuerwehr. Der Sachschaden wird auf rund 10.000 Euro geschätzt.

