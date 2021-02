Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Fußgänger übersehen

Ahaus (ots)

Schwere Verletzungen hat ein 67-Jähriger am Sonntag in Ahaus erlitten. Der Fußgänger wollte gegen 15.45 Uhr unter Nutzung eines Fußgängerüberwegs die Bahnhofstraße überqueren, als er von einem Autofahrer angefahren wurde. Die Sonne habe ihn geblendet, gab der 50-jährige Mann aus Goldenstedt (Kreis Vechta, Niedersachsen) an. So habe er den Mann übersehen, erklärte er den Zusammenstoß. Der Niedersachse hatte die Bahnhofstraße aus Richtung Heeker Straße kommend in Richtung Königstraße befahren. Den schwerverletzten Ahauser brachte der Rettungsdienst in ein Krankenhaus. Der Sachschaden wird auf rund 1.500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell