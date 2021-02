Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Südlohn - Trickdiebstahl in Seniorenwohnanlage

Südlohn (ots)

Am Samstag klingelte eine noch unbekannte Frau zur Mittagszeit bei einer Bewohnerin des von der Caritas betriebenen Franziskushauses an der Straße Breul. Die Frau gab sich als Caritas-Mitarbeiterin aus und konnte sich so Zutritt zu der Wohnung erschleichen, wo sie die Geschädigte in ein Gespräch verwickelte. Nachdem die Frau die Wohnung verlassen hatte, sah die Geschädigte im Schlafzimmer nach dem Rechten und musste feststellen, dass ihr Schmuck und Bargeld gestohlen worden waren. Vermutlich hatte die Täterin hinter sich die Wohnungstür offen stehen lassen und so einer Mittäterin das Betreten der Wohnung und den Diebstahl ermöglicht. In dem Wohnheim kam es zu zwei weiteren Fällen, bei denen die Täterin aber nicht in die Wohnung gelassen wurde. Beschreibung der Täterin: ca. 25-30 Jahre alt, schlank, ca. 160 cm groß, dunkel gekleidet, dunkle, am Hinterkopf zusammen gebundene Haar. Sie sprach gebrochenes Deutsch, hat ein südosteuropäisches Äußeres und trug eine OP-Maske. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

