Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Firmengebäude

Borken (ots)

In der Nacht zum Freitag drangen noch unbekannte Täter in eine Werkstatt an der Weseler Straße ein. Anschließend schweißten die Täter die Verbindungstür zum Verkaufsraum auf und entwendeten fünf Smartphones. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell