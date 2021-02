Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Einbruch in Bürogebäude

Borken (ots)

In der Zeit von Freitag, 14 Uhr, bis Samstag, 18.00 Uhr, drangen Einbrecher in das Verwaltungsgebäude der Zentralrendantur an der Heidener Straße ein. In den Büroräumen brachen die Täter sämtliche Schränke und Schubladen auf. Nach dem bisherigen Stand wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Borken (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell