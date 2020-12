Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Nach Überfall auf Tabakwarengeschäft in Bietigheim-Bissingen: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

LudwigsburgLudwigsburg (ots)

Wie wir am 7. Dezember berichtetet, betrat ein bislang unbekannter Täter am Sonntag, den 6. Dezember 2020 kurz nach 14.00 Uhr ein Tabakgeschäft im Bahnhofsgebäude von Bietigheim-Bissingen. Unter Vorhalt einer Schusswaffe forderte er den Verkäufer auf, ihm Bargeld auszuhändigen und flüchtete anschließend mit einem dreistelligen Betrag in Richtung der Gleise bzw. des Ausgangs Stuttgarter Straße/Freiberger Straße.

Der Täter wurde als etwa 185 cm groß beschrieben und dürfte zwischen 30 und 35 Jahren alt sein. Bekleidet war er mit einer blauen Kapuzenjacke, einer dunklen Hose mit vereinzelten hellen Flecken und dunklen Wollhandschuhen. Er trug darüber hinaus eine helle Mund-Nase-Bedeckung.

Die Kriminalpolizei Ludwigsburg hat nunmehr Fotos des Täters veröffentlicht, die von einer Überwachungskamera aufgenommen wurden:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/bietigheim-bissingen-raubueberfall/

