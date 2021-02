Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Mann betritt Privatgrundstück und flüchtet

Bocholt (ots)

In der Nacht zum Freitag beobachtete eine Anwohnerin der Straße "Auf dem Löverick" gegen 02.15 Uhr einen Mann, der an ihrem Grundstück entlang joggte, dann plötzlich über die niedrige Gartenmauer stieg und das Grundstück betrat. Er leuchtete mit einer Taschenlampe den Bereich des Abdaches aus und flüchtete, als er durch die Anwohnerin angesprochen wurde. Der Verdächtige fuhr dann auf einem Mountainbike in Richtung Klarastraße davon. Er wird wie folgt beschrieben: Große, breite Statur, hellhäutig, kurz rasierte Haare, bekleidet mit einer neonfarbenen Jacke mit Reflektoren. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

