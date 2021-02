Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Ladendiebe flüchteten

Eine Festnahme

Ahaus (ots)

Am Freitag beobachtete eine Mitarbeiterin eines Drogeriemarktes am Markt gegen 17.10 Uhr zwei Männer, die Rasierklingen in ihren Jacken verstauten. Sie sprach die Männer an, die daraufhin sofort die Flucht ergriffen. Die Mitarbeiterin versuchte einen der beiden Männer festzuhalten. Der Täter riss sich los, die Frau wurde dabei gegen eine Scheibe geschleudert und leicht verletzt.

Ein Zeuge war auf die Tat aufmerksam geworden - er nahm die Verfolgung eines Täters auf und informierte eine Polizeistreife. Die Polizisten nahmen daraufhin die Verfolgung auf und konnten den Flüchtenden im Bereich des jüdischen Friedhofs festnehmen.

Der 33-jährige Georgier stand nach eigenen Angaben unter Alkohol- und Heroineinfluss. Bei ihm wurde keine Diebesbeute gefunden.

Die Ermittlungen zu seinem Mittäter dauern an.

