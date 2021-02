Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Zustellfahrzeug entwendet

Gescher (ots)

Unbekannte haben am Freitagmorgen in Gescher einen Ford Tourneo Connect entwendet. Das Auslieferungsfahrzeug eines Paketdienstes mit Coesfelder Kennzeichen stand gegen 08.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Bahnhofstraße, als die Diebe die "günstige" Situation ausnutzten. Der Fahrer hatte den Schlüssel im Zündschloss stecken lassen, als er das Geschäft aufsuchte. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus unter Tel. (02561) 9260.

