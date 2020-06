Polizei Minden-Lübbecke

POL-MI: Zwei kleinere Einsätze für Polizei und Feuerwehr

Bad Oeynhausen (ots)

Zu zwei kleineren Bränden wurden Feuerwehr und Polizei am Wochenende nach Rehme und Wulferdingsen gerufen. In beiden Fällen geht die Polizei von Brandstiftung aus. Es entstand jeweils geringer Sachschaden.

Am Sonntagmorgen, 14. Juni, rückten die Einsatzkräfte um kurz nach 10 Uhr zur Eschentorstraße aus. Aus einem unverschlossenen Lagerschuppen eines unbewohnten älteren Fachwerkhauses drang Qualm. Ersten Erkenntnissen der Polizei zufolge war ein Schwelbrand entstanden. Offenbar hatten Unbekannte aus Stroh und Unrat ein Feuer entfacht. Auf der Suche nach möglichen Glutnestern beseitigte die Feuerwehr an der Giebelseite Teile der schon morschen Holzverkleidung sowie einige Dachpfannen.

Ein Tag zuvor war es gegen 17 Uhr zu einem Löscheinsatz im Vorgarten eines Hauses an der Straße "Zum Markt" in Wulferdingsen gekommen. Hier waren sechs Büsche und Bäume in Brand geraten. Durch die Hitze wurde zudem die Jalousie eines Fensters in Mitleidenschaft gezogen. Weiterhin wurden ein Mauerpfeiler sowie ein Zaunelement verrußt. Eine Selbstentzündung schließen die Beamten aus.

