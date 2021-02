Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Velen - Einbrecher erbeuten Bargeld

Velen (ots)

In ein Betriebsgebäude in Velen-Ramsdorf sind Unbekannte in der Nacht zum Freitag eingedrungen. Die Täter hatten eine Hintertür aufgehebelt und waren so in das Gebäude am Südring gelangt. Sie erbeuteten Bargeld. Hinweise erbittet die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

