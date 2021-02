Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Baucontainer aufgebrochen

Raesfeld (ots)

Auf Werkzeug abgesehen hatten es Einbrecher in der Nacht zum Freitag in Raesfeld. Die Täter drangen in Bauwagen ein und brachten verschiedene Geräte an sich. Betroffen waren Baustellen an der Straße Stockbreede: Dort machten sich die Unbekannten an insgesamt vier Containern zu schaffen. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell