Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heiden - Einbruch in Firmengebäude

Heiden (ots)

In der Nacht zum Freitag sind Unbekannte in eine Firma in Heiden eingedrungen. Um in die Räume an der Lembecker Straße zu kommen, hatten die Täter eine Seitentür des Gebäudes aufgehebelt. Sie erbeutete eine geringe Summe Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

