Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau-Epe - Einbruch in Betrieb an der Heinrich-Hertz-Straße

Gronau (ots)

Auf einen Werkzeugroboter, weitere Werkzeuge, IT-Zubehör sowie Bargeld hatten es Unbekannte in Epe abgesehen. Zu dem Einbruch in einen Betrieb an der Heinrich-Hertz-Straße kam es zwischen Donnerstag, 17.00 Uhr, und Freitag, 06.40 Uhr. Aus einer Geldkassette entnahmen die Täter Bargeld. Es ist unklar, wie die Einbrecher in das Gebäude gelangten und wie sie an die Geldkassette kamen. Die Metallbox befand sich in einem unversehrten verschlossenen Tresor. Der Beuteschaden wird auf mehrere Zehntausend Euro geschätzt. Die Kripo in Gronau erbittet Hinweise unter Tel. (02562) 9260.

