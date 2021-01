Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Abfallcontainer angezündet

BorkenBorken (ots)

Einen Abfallcontainer in Brand gesteckt haben unbekannte Täter am vergangenen Sonntag in Borken. Das Geschehen spielte sich gegen 08.20 Uhr auf dem Areal des Schwimmbads "Aquarius" an der Straße Feldmark ab. Die Hitze beschädigte auch einen weiteren Abfallcontainer. Insgesamt entstand ein Sachschaden von circa 1.600 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise an die Kripo in Borken: Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell