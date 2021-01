POL-BOR: Borken - Bei Auffahrunfall leicht verletzt

Kreispolizeibehörde Borken

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro - so lautet die Bilanz eines Auffahrunfalls, zu dem es am Sonntag in Borken gekommen ist. Ein 22-Jähriger befuhr gegen 21.35 Uhr die Ahauser Straße mit einem Auto stadtauswärts, als ein 19-Jähriger vor ihm seinen Wagen abbremste: Der Rekener wollte nach links in eine Einfahrt abbiegen. Der 22-Jährige prallte mit der Front seines Fahrzeugs auf das Heck des vorausfahrenden. Ein 19 Jahre alter Heidener Beifahrer des Rekeners erlitt leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte ihn zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus.

