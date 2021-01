Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Eingangstür hält stand

BocholtBocholt (ots)

Einbrecher wollten am Sonntag in Bocholt in Praxisräume eindringen. Die Täter versuchten, die Eingangstür des Gebäudes am Hemdener Weg aufzuhebeln. Es gelang ihnen nicht. Das Geschehen hat sich gegen 17.40 Uhr abgespielt. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell