POL-RT: Verkehrsunfälle; Einbrüche; Senior betrogen

Metzingen (RT): Quad-Fahrer die Vorfahrt genommen (Zeugenaufruf)

Schwere Verletzungen hat ein 35-Jähriger bei einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in Neuhausen erlitten. Der Mann war nach derzeitigem Ermittlungsstand mit seinem Quad kurz nach 14 Uhr auf der Ortsdurchfahrt in Richtung Dettingen unterwegs, als ihm an der Einmündung der Uracher Straße von einer 67-jährigen Mercedes-Lenkerin die Vorfahrt genommen wurde. Das Quad kollidierte mit der Front des Pkw, worauf der 35-Jährige über die Motorhaube hinweg auf den Asphalt geworfen wurde. Nach notärztlicher Erstversorgung am Unfallort wurde der Schwerverletzte vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus eingeliefert. Der Gesamtschaden an den beiden Fahrzeugen, die abgeschleppt werden mussten, dürfte zirka 15.000 Euro betragen. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07123/924-0 beim Polizeirevier Metzingen zu melden. (mr)

Owen (ES): Bei Einbruch Firmenfahrzeug gestohlen (Zeugenaufruf)

Ein blauer Ford Transit sowie mehrere Werkzeuge, hauptsächlich des Herstellers HILTI, sind bei einem Einbruch in eine Sanitär-Firma in der Kirchheimer Straße gestohlen worden. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr, und Donnerstagmorgen, 5.30 Uhr, hebelte ein Unbekannter ein Fenster der Werkstatt auf und gelangte so ins Innere des Gebäudes. Dort nahm er die Werkzeuge sowie den Autoschlüssel an sich und flüchtete mit dem Firmenfahrzeug, an dem zur Tatzeit die amtlichen Kennzeichen ES-BB 510 angebracht waren. Das Polizeirevier Kirchheim hat mit Unterstützung von Spurensicherungsexperten der Kriminalpolizei die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise über verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Kirchheimer Straße oder zum Verbleib des Ford Transit werden unter Telefon 07021/501-0 erbeten. (mr)

Wernau (ES): Nach Unfall geflüchtet

Auf etwa 10.000 Euro wird der Sachschaden geschätzt, den eine 23-Jährige am Mittwochabend auf der B 10 auf der Brücke am Plochinger Dreieck verursacht hat. Gegen 22.45 Uhr wurde die Einsatzleitstelle der Polizei von einem Verkehrsteilnehmer alarmiert, der beobachtet hatte, wie ein Mazda auf der Brücke in Fahrtrichtung Ulm zunächst in die Leitplanken gekracht und anschließend geflüchtet war. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten sowohl der Mazda als auch die Fahrerin in Reichenbach angetroffen werden. Nachdem eine entsprechende Überprüfung ihrer Fahrtüchtigkeit einen vorläufigen Alkoholwert von mehr als einem Promille ergeben hatte, wurde eine Blutentnahme angeordnet und ihr Führerschein noch an Ort und Stelle beschlagnahmt. (cw)

Filderstadt-Bernhausen (ES): In Kindergarten eingebrochen

In den Kindergarten in der Fröbelstraße ist ein Unbekannter in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag eingebrochen. Zwischen 18.30 Uhr und 7.15 Uhr hebelte der Einbrecher ein Fenster auf und durchsuchte nachfolgend die Räume nach Stehlenswertem. Da dort aber nichts von Wert aufbewahrt wird, dürfte er den derzeitigen Ermittlungen zufolge ohne Beute wieder abgezogen sein. Der hinterlasse Sachschaden wird auf etwa 1.000 Euro geschätzt. Das Polizeirevier Filderstadt hat die Ermittlungen aufgenommen. (cw)

Tübingen (TÜ): Von selbsternannten Handwerkern betrogen (Warnhinweis)

Ein über 80-jähriger Tübinger ist am Mittwochnachmittag Opfer von dreisten Betrügern geworden. Gegen 15 Uhr klingelte ein Unbekannter an dessen Haustür und gab sich als Mitarbeiter einer Zimmerei aus. Der selbst ernannte Handwerker gaukelte dem Senior vor, dass das Dach seines Wohnhauses lockere Ziegel aufweisen und deshalb Feuchtigkeit eindringen würde. Der Betrüger zeigte daraufhin im Haus noch angeblich feuchte Stellen an den Wänden, um den Tübinger zusätzlich zu verunsichern. Als ein weiterer Mann hinzukam, sich als Firmenchef vorstellte und für die notwendigen Reparaturmaterialien einen Vorschuss verlangte, übergab der Senior im Vertrauen auf die Seriosität der Männer mehrere hundert Euro Bargeld. Die Kriminellen verschwanden daraufhin zügig.

Die Polizei rät daher:

- Seien Sie misstrauisch, wenn Fremde Sie unaufgefordert auf angebliche Schäden an Ihrem Haus aufmerksam machen.

- Lassen Sie sich nicht von günstigen Angeboten blenden.

- Erteilen Sie niemals spontan an der Haustür einen Auftrag. Ein seriöser Handwerker wird Ihnen ein schriftliches Angebot zusenden und Ihnen Zeit zum Überlegen geben.

- Ziehen sie Angehörige zu Rate.

- Merken Sie sich verdächtige Personen und Fahrzeuge und verständigen Sie die Polizei.

- Wenn Sie Opfer solcher Betrüger geworden sind, erstatten Sie Anzeige. (mr)

Meßstetten (ZAK): Beträchtlicher Schaden bei Verkehrsunfall

Beträchtlicher Blechschaden in Höhe von insgesamt rund 70.000 Euro ist am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall auf der L 440 entstanden. Gegen 16.20 Uhr fuhr ein 25-Jähriger mit einem Kia Ceed von Unterdigisheim nach Oberdigisheim. Kurz nach dem Ortsausgang wollte der junge Mann einen Linienbus überholen und scherte leicht nach links aus, um nach Gegenverkehr zu schauen. Daraufhin kam es zur seitlichen Kollision mit einem entgegenkommenden VW Passat, der von einem 33-Jährigen gelenkt wurde. Der Streifvorgang war so heftig, dass am Kia beide Achsen und am Passat das Vorderrad abgerissen wurden. Außerdem lösten in beiden Pkw die Airbag-Systeme aus. Auch die Fahrbahndecke wurde beschädigt. Die Fahrzeuge musste in der Folge vom Unfallort abgeschleppt werden. Verletzt wurde niemand. Aufgrund weit verstreuter Fahrzeugteile rückte auch die Straßenmeisterei an die Unfallstelle aus. (mr)

