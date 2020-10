Polizei Paderborn

POL-PB: Diebstahl aus einer Klinik in Bad Lipsppringe

33175 Bad Lippspringe (ots)

33175 Bad Lippspringe, Kurparkstraße Diebstahl aus Klinik Tatzeit: Freitag, 09.10.2020, 18:55 Uhr bis Samstag, 10.10.2020, 08:40 Uhr

Aus einer Klinik an der Kurparkstraße wurden aus einem Empfangsbereich ein Computer und ein Bildschirm durch unbekannte Täter entwendet. Vermutlich gelangten der oder die Täter über einen öffentlich zugänglichen Bereich in den Empfangsbereich. Die Polizei Paderborn bittet Zeugen , die im fraglichen Zeitraum in der Klinik oder Umgebung verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge gesehen haben, sich unter der Rufnummer 05251 3060 zu melden.

