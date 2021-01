Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Erneut ohne Führerschein gefahren

BocholtBocholt (ots)

Eine Strafanzeige hat sich am Samstag in Bocholt ein Autofahrer eingehandelt: Der 31-jährige Ibbenbürener saß am Steuer eines Wagens, den Polizeibeamte gegen 11.45 Uhr auf der Meckenemstraße kontrollierten. Der Mann konnte keine gültige Fahrerlaubnis vorweisen. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt und fertigten gegen ihn und gegen den Halter des Fahrzeugs eine Strafanzeige - und dies nicht zum ersten Mal: In gleicher Sache sahen sich beide bereits in der Vergangenheit einer Anzeige gegenüber.

