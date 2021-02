Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Jugendlicher wurde angegriffen und niedergeschlagen

Bocholt (ots)

Am Samstagabend war ein 17 Jahre alter Jugendlicher gegen 22.00 Uhr in Begleitung einer Zeugin zu Fuß auf dem Berliner Platz unterwegs, als ihnen eine dreiköpfige Personengruppe entgegenkam. Eine der Personen pöbelte den 17-Jährigen nach dem derzeitigen Erkenntnisstand an. Es entwickelte sich ein verbaler Streit, in dessen Verlauf der Täter auf den Bocholter einschlug. Diese erlitt Verletzungen und musste im Bocholter Krankenhaus ambulant behandelt werden.

Der Schläger wird wie folgt beschrieben: Ca. 15 bis 20 Jahre alt, ca. 175 cm groß, augenscheinlich südländischer Herkunft.

Nach Angaben der Zeugin hätten dessen Begleiter vergeblich versucht zu schlichten.

Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Bocholt (02871) 2990.

