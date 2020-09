Polizeiinspektion Delmenhorst / Oldenburg - Land / Wesermarsch

POL-DEL: Stadt Delmenhorst: Pedelecs aus Schuppen in Delmenhorst entwendet +++ Zeugen gesucht

Delmenhorst (ots)

In gleich zwei Holzschuppen brachen unbekannte Täter im Zeitraum von Mittwoch, 9. September 2020, 20:00 Uhr, bis Donnerstag, 10. September 2020, 05:25 Uhr, in der Lüderritzstraße in Delmenhorst ein.

In einem Fall verschafften sie sich durch Aufhebeln eines Fensters Zutritt zum Holzschuppen. Im anderen Fall wurde eine Holztür zum Schuppen aufgehebelt.

Sie entwendeten insgesamt drei Pedelecs und entfernten sich in unbekannte Richtung. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf rund 10.000 Euro geschätzt.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04221/1559-0 mit der Polizei Delmenhorst in Verbindung zu setzen.

