Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Pkw aufgebrochen

Gronau (ots)

Am Freitag warf ein noch unbekannter Täter zwischen 07.45 Uhr und 13.20 Uhr mit einem Pflasterstein eine Scheibe eines Pkws (Renault Twingo) ein. Anschließend baute er das Autoradio aus und entwendete dieses. Der Tatort liegt auf der Neustraße. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell