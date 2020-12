PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung Polizeidirektion Main-Taunus 26.12.2020

HofheimHofheim (ots)

Sachbeschädigungen durch Feuer in Bad Soden

Am frühen Samstagmorgen kam es in Bad Soden, im Carl-Orff-Weg und in der Königsteiner Straße, zu mehreren Mülltonnenbränden. In dem Zusammenhang wurden Jugendliche beobachtet, die möglicherweise mit den Bränden in Verbindung stehen. Insgesamt gerieten 6 Mülltonnen in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 1000 bis 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei in Eschborn unter der Rufnummer 06196-96950 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Räuberische Erpressung in Hofheim

Am Freitagabend wurden in der S-Bahn von Lorsbach nach Hofheim mehrere Geschädigte durch einen polizeibekannten 36-jährigen Hofheimer erpresst, bedroht, beleidigt und auch gewürgt. Der Täter forderte von einem derzeit noch unbekannten Zugfahrgast unter Vorhalt eines Revolvers Geld und Zigaretten. Im weiteren Verlauf der Zugfahrt hielt er weiteren Fahrgästen den Revolver vor das Gesicht, beleidigte und bedrohte sie. In einem Fall drückte er sogar mehrmals den Abzug. Der Zug konnte am Bahnhof Kriftel gestoppt werden und der Täter durch mehrere Streifen festgenommen werden. Der Revolver, bei dem es sich nicht um eine scharfe Waffe handelte, konnte aufgefunden und sichergestellt werden. Von den Geschädigten wurde keiner ernsthaft verletzt. Im Rahmen der polizeilichen Folgemaßnahmen auf dem Revier in Hofheim kam es durch den Beschuldigten zu Widerstandshandlungen und Bedrohungen gegen die Polizeibeamten. Hierbei entstand lediglich Sachschaden an Mobiliar. Über die Staatsanwaltschaft wurde eine Vorführung vor den Haftrichter angeordnet.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Telefon: (06192) 2079-0

E-Mail: KvD.Hofheim.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell