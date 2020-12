PD Main-Taunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-MTK: Pressemeldung der Polizeidirektion Main-Taunus vom 23.12.2020

1. Lager aufgebrochen - Baumaschinen gestohlen, Kriftel, Kapellenstraße, Montag, 21.12.2020, 17:00 Uhr - Dienstag, 22.12.2020, 07:15 Uhr

(ng)Von Montag auf Dienstag kam es in der Kapellenstraße in Kriftel zu einem Einbruch in einen Lagerraum. Die bislang unbekannten Täter gelangen über ein Garagentor in das Gebäude und hebelten anschließend die Tür einer der dortigen Lagerräume auf. Die Täter entwendeten Baumaschinen im Wert von ca. 10.000 Euro. Hierbei handelt es sich unter anderem um Motorsägen, Motor-Flex und Stemmhammer. Die Kriminalpolizei in Hofheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen und Hinweisgeber, sich unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

2. Handtasche aus PKW gestohlen, Hattersheim, Im Boden, Dienstag, 22.12.2020, gegen 15:00 Uhr

(ng)Ein unbekannter Täter entwendete am Dienstagnachmittag auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße "Im Boden" in Hattersheim einen Rucksack aus einem geparkten Pkw. Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem Täter um einen etwa 1,75 m großen, schmal gebauten Mann mit dunklerem Teint gehandelt haben. Dieser soll mit einer schwarzen Mütze sowie einer schwarzen Jacke bekleidet gewesen sein und einen dunklen Rucksack mit sich geführt haben. Einer aufmerksamen Zeugin war der Mann bereits vor der Tat aufgefallen, da er versucht hatte die Tür ihres Fahrzeug zu öffnen. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

3. Trickdiebe erbeuten Pakete, Eschborn, Max-Planck-Straße, Dienstag, 22.12.2020, gegen 17:45 Uhr

(ng)Zu einem gemeinschaftlich begangenen Trickdiebstahl kam es am Dienstagabend in der Max-Planck-Straße in Eschborn. Hierbei wurde der Zusteller eines Paketdienstes durch eine unbekannte männliche Person abgelenkt, während sich eine weitere bisher unbekannte Person am Auslieferungsfahrzeug des Paketzustellers bediente und drei Pakete entwendete. Der Wert des erlangten Diebesgutes steht bisher noch nicht fest und wird Bestandteil der Ermittlungen sein. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer (06192) 2079 - 0 zu melden.

4. Nach Verkehrsunfall - BMW gesucht, Oberliederbach, An der Untermühle, Dienstag, 22.12.2020, 22:00 Uhr

(ng)Nach einem Verkehrsunfall am Dienstagabend in der Straße "An der Untermühle" in Oberliederbach, sucht die Polizei nun einen der Unfallbeteiligten. Der Fahrer eines grauen Golf kollidierte beim Rangieren in einer Parklücke mit einem dort abgestellten schwarzen BMW. Um seine Personalien notieren zu können, entfernte sich der Unfallverursacher kurz zu Fuß in seine Wohnung und stellte anschließend fest, dass sich der BMW bereits von der Unfallörtlichkeit entfernt hatte. Um den Unfall zu melden, zeigte er den Sachverhalt umgehend bei der Polizei in Kelkheim an. Hierbei gab er an, dass es sich bei dem Unfallgegner um einen schwarzen BMW mit ausländischem Kennzeichen gehandelt habe. Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Kelkheim unter der Telefonnummer (06195) 6749 - 0 zu melden.

