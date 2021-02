Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbrecher wurden überrascht

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag wurde ein Anwohner der Eilermarkstraße gegen 02.00 Uhr auf Geräusche aufmerksam. Er trat auf die Terrasse und stand dort einem Einbrecher gegenüber. Es kam zu einer kurzen Rangelei, bei der eine Glastür beschädigt wurde. Dem Täter gelang schließlich zusammen mit seinem Komplizen, der sich im Garten aufhielt, die Flucht. Die Täter werden wie folgt beschrieben: Ca. 30 Jahre, dunkel gekleidet. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell