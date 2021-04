Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Champagner aus Einkaufsmarkt gestohlen

Freiburg (ots)

Eine Zeugin konnte am Dienstag, 20.04.2021, gegen 11.45 Uhr, in Haltingen in einem Lebensmittelmarkt in der Freiburger Straße einen Mann beobachten, welcher mehrere Champagner Flaschen einsteckte. Die Zeugin sprach eine Mitarbeiterin des Marktes darauf an. Diese sprach den Mann an und dieser ergriff rennend die Flucht. Ein weiterer Zeuge bekam den Vorfall mit und verfolgte den Mann. Die hinzugerufene Polizei konnte dank dem Zeugen dem 25-Jährigen habhaft werden. Bei dem 25-Jährigen konnten insgesamt 6 Champagner Flaschen in einem Wert von fast 300 Euro aufgefunden werden.

