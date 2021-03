Polizei Duisburg

POL-DU: Altstadt: "Tag der Kriminalitätsopfer" - Polizei und Weisser Ring informieren im Impfzentrum Duisburg

Duisburg (ots)

Hass und Hetze - das ist das Thema des diesjährigen "Tags der Kriminalitätsopfer" am kommenden Montag (22. März). André Tiegs, Opferschutzbeauftragter der Polizei Duisburg, und Rechtsanwältin Alice Scaglione vom Weissen Ring wollen in diesem Jahr auf besondere Weise mit den Bürgerinnen und Bürgern ins Gespräch kommen und beraten - und zwar am Montag in der Zeit von 14 bis 16 Uhr im Impfzentrum Duisburg (TAM). Natürlich mit Maske und Abstand.

Der "Tag der Kriminalitätsopfer" wurde 1991 vom Weissen Ring ins Leben gerufen. "Opfer von Kriminalität und auch deren Angehörige sollen wissen, dass sie nicht alleine sind und Unterstützung, praktische Hilfen und Schutz bekommen können", so Kriminalhauptkommissar André Tiegs. Wie wichtig das ist, weiß Rechtsanwältin Scaglione aus langjähriger Erfahrung genau. Sie betont, dass nicht nur die Solidarität der Gesellschaft ein wichtiger Aspekt ist, sondern auch, dass Betroffene über ihre Rechte Bescheid wissen. "Zudem setzt sich der Weisse Ring dafür ein, dass eben genau diese Rechte verbessert werden", so die Anwältin.

In diesem Jahr liegt der Schwerpunkt auf "Hass und Hetze". Menschen werden wegen ihrer Herkunft, Nationalität, Religion, Sexualität oder auch einer ideologischen Gesinnung angefeindet. Sich all dem entschieden entgegenzustellen ist sowohl Aufgabe staatlicher Organe als auch eine Frage der Zivilcourage eines jeden Einzelnen.

André Tiegs und Alice Scaglione stehen aber auch für sämtliche andere Fragen zum Opferschutz, der Arbeit des Weissen Rings oder der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle zur Verfügung.

Weitere Informationen zu den Angeboten erhalten Sie auch im Internet unter www.weisser-ring.de bzw. https://duisburg.polizei.nrw/polizeilicher-opferschutz .

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell