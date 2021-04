Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Bellingen: Unfall beim Abbiegen - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.04.2021, gegen 15.30 Uhr, befuhr ein Pkw-Fahrer die Rheinauenstraße und wollte auf die Kreisstraße 6347, in die Burgunderstraße, abbiegen. Dabei übersah er einen auf der Burgunderstraße bevorrechtigten Pkw-Fahrer. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision. In Folge der Kollision kam der Pkw-Fahrer, welcher die Burgunderstraße befuhr, nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. Es entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden.

