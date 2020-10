Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Täter beobachtet

Arnsberg (ots)

Eine Zeugin beobachtete in der Nacht zum Montag zwei Personen. Diese machten sich an einem Zigarettenautomaten auf der Eschenstraße zu schaffen. Gegen 02.45 Uhr sah die Zeugin die beiden Personen an dem Automaten. Die Täter flexten die Sicherheitsvorrichtung auf und entwendeten die Zigarettenpackungen sowie das eingeworfene Bargeld. Anschließend flüchteten sie in unbekannte Richtung. Die beiden Täter waren dunkel bekleidet. Zur Fahndung setzte die Polizei auch einen Hubschrauber ein. Die Suche blieb jedoch ohne Erfolg. Zeugen setzen sich bitte mit der Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 in Verbindung.

