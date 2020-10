Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Stadtwappen entwendet

Meschede (ots)

Das Mescheder Stadtwappen entwendeten unbekannte Täter am Wochenende von einem Grenzstein auf der Arnsberger Straße. Der Stein befindet sich in Höhe der Einfahrt zum Parkplatz des Schwimmbades. Die Tatzeit liegt zwischen Samstag, 08 Uhr, und Sonntag, 14.50 Uhr. Hinweise nimmt die Polizei in Meschede unter 0291 - 90 200 entgegen.

