Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: Im Zeitraum von Freitagabend bis Samstagmittag wurde in einen abgeschlossenen Bereich eines Warenhauses in der Straße Am Siegenbittel eingebrochen. Der bisher unbekannte Täter brach hierzu ein Schloss auf. Es wurden mehrere Gasflaschen entwendet. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell