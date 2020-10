Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Sportwagenfahrer schwer verletzt

Schmallenberg (ots)

Am Samstagmorgen wurde der 36-jährige Fahrer eines Sportwagens bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Er befuhr die K 17 von Oberkirchen in Fahrtrichtung Grafschaft. In einer abschüssigen Rechtskurve kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr über eine Wiese, prallte gegen einen Baum und stieß zuletzt gegen einen landwirtschaftlichen Anhänger. Der Anhänger wurde dadurch gegen das Mauerwerk einer Scheune geschoben. Der 36-jährige wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus transportiert. Wegen des Verdachts auf Alkoholkonsum wurde eine Blutprobe angeordnet. Der Sportwagen wurde durch die Polizei sichergestellt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 20.000 Euro. (AS)

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

Leitstelle

Telefon: 0291-9020-3110

Fax: 0291-9020-3119

E-Mail: leitstelle.hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell