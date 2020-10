Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Arnsberg: In der Nacht zum Freitag versuchten unbekannte Täter in eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Reigersvlietallee einzubrechen. Zwischen 20 Uhr und 07.30 Uhr drangen die Täter auf unbekannte Weise in den Hausflur ein. Anschließend versuchten sie die Wohnungstür aufzuhebeln. Diese hielt den Versuchen jedoch stand. Ohne die Tür zu öffnen flüchteten die Täter aus dem Haus. Hinweise nimmt die Polizei in Arnsberg unter 02932 - 90 200 entgegen.

