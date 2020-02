Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Polizei bittet um Hinweise nach Wohnungseinbruch

Rastow (ots)

In Rastow haben unbekannte Täter am Samstag bei einem Wohnungseinbruch unter anderem ein Fernsehgerät und einen Laptop gestohlen. Die Tat ereignete sich zwischen 10 und 16 Uhr in der Bahnhofstraße. Dem Spurenaufkommen zufolge zerstörten die Einbrecher eine Fensterscheibe und gelangten anschließend in die Wohnung. Die Kriminalpolizei sicherte Spuren am Tatort und ermittelt jetzt wegen Diebstahls im besonders schweren Fall. Hinweis zu diesem Vorfall nimmt die Polizei in Ludwigslust (Tel. 03874/ 4110) entgegen.

