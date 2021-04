Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Skateboard-Fahrer begeht Unfallflucht

Freiburg (ots)

Ein Skateboard-Fahrer befuhr am Dienstag, 20.04.2021, gegen 19.45 Uhr, in Stetten die Pestalozzistraße in Richtung Schweiz. Beim Überqueren der Hauptstraße missachtete er wohl die Vorfahrt einer 59-jährigen Pkw-Fahrerin. Der Skateboard-Fahrer flog auf die Motorhaube der Pkw-Fahrerin, richtete sich auf und flüchtete auf seinem Skateboard in Richtung Schweiz. Am Pkw entstand ein Schaden von etwa 1.000 Euro.

