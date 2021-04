Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Drogenfund auf Spielplatz in Lengde

Goslar (ots)

Am 15.04.2021 wurde auf einem Spielplatz in Vienenburg/OT Lengde in den Nachmittagsstunden wiederholt ein kleines durchsichtiges Tütchen mit 2 farbigen Tabletten von spielenden Kindern gefunden und der Polizei ausgehändigt. Es handelte sich hierbei um MDMA/Ecstasy und damit um ein Rauschgift. Die Polizei bittet eindringlich um Umsicht der Eltern und um aufklärende, sensibilisierende Gespräche mit dem Nachwuchs hinsichtlich erneuter ähnlicher Funde. Bitte kontaktieren Sie bei solchen Feststellungen stets die Polizei.

i.A. Breustedt, KOK

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell