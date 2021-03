Polizei Bielefeld

POL-BI: Viermal in die gleiche Geschwindigkeitsmessanlage

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Milse-

Der Verkehrsdienst der Polizei Bielefeld staunte am Freitag, den 19.02.2021, nicht schlecht. Ein Bulli-Fahrer wurde in der Zeit von 09:57 Uhr bis 11:38 Uhr gleich viermal an der Heilbronner Straße zu schnell gemessen.

Ein männlicher Fahrzeugführer mittleren Alters fuhr mit seinem Firmenbulli eines aus Heidelberg stammenden Unternehmens, in der Heilbronner Straße, gleich viermal in eine mobile Geschwindigkeitsmessanlage. Hier ist die Geschwindigkeit auf 30 km/h begrenzt.

Warum der Fahrzeugführer, nach der ersten gemessenen Geschwindigkeitsüberschreitung von 28 km/h zu viel, nicht an dieser Stelle seine Geschwindigkeit anpasste, gibt der Polizei Rätsel auf.

Der noch unbekannte Fahrer fuhr im Abstand von sieben Minuten zwei weitere Male mit 21 km/h und 31 km/h Überschreitung und dann noch ein viertes Mal nach eineinhalb Stunden, mit 18 km/h in die Messstelle.

Zu prüfen bleibt, ob der Fahrzeugführer überhaupt im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und ob er die charakterliche Geeignetheit besitzt. In Bezug auf das Ordnungswidrigkeitsverfahren wegen der Geschwindigkeitsüberschreitungen wird er sich aller vier Verstöße verantworten müssen.

Die Ermittlungen des Verkehrskommissariates dauern an.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell