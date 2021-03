Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Sägewerk

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Heepen - Unbekannte brachen in der Nacht auf Donnerstag, 18.03.2021, in ein Sägewerke an der Hillegosser Straße ein und stahlen Bargeld sowie Werkzeuge.

Zwischen Mittwochabend, 17:00 Uhr, und Donnerstagmorgen 06:30 Uhr, hebelten die Einbrecher eine Holztür des Gebäudes in der Nähe der Lohkampstraße auf und gelangten so in die Büroräume. Anschließend verschafften sie sich über ein Fenster gewaltsam Zugang zur Produktionshalle des Sägewerks.

Sie stahlen sechs Kettensägen und weiteres Werkzeug der Marke Stihl. In unmittelbarer Nähe hebelten die Täter die Tür zu einer Werkstatt für Holzdesign auf und entnahmen eine weitere Stihl Kettensäge und einen Winkelschleifer.

Anschließend flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Hinweise zu den Einbrüchen nimmt das Kriminalkommissariat 16 unter der 0521 5450 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell