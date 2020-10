Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Hoher Sachschaden bei Unfall auf Dortmunder Straße

Recklinghausen (ots)

Fast 40.000 Euro Sachschaden sind bei einem Unfall auf der Dortmunder Straße entstanden. Außerdem wurde ein Autofahrer verletzt. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 52-jähriger Autofahrer aus Oer-Erkenschwick am Montagabend, gegen 20.20 Uhr, in Richtung Horneburg unterwegs. Im Bereich der Fuhlenstraße kam er plötzlich von der Fahrbahn ab, geriet in den Gegenverkehr, touchierte dabei eine 18-jährige Autofahrerin aus Lünen, prallte dann gegen einen Verteilerkasten einer Ampel und kam schließlich an einer Garagenwand zum Stehen. Der Fahrer wurde nach dem Unfall in ein Krankenhaus gebracht. Sein Auto, das teilweise im Graben lag, musste abgeschleppt werden.

