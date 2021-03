Polizei Bielefeld

POL-BI: Wiederholungstäter geht in Untersuchungshaft

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Ein Ladendetektiv ertappte am Mittwoch, 17.03.2021, in einer Drogerie an der Bahnhofstraße einen Dieb auf frischer Tat. Der Wiederholungstäter sitzt jetzt in Haft.

Ein Mann nahm sich um 12:20 Uhr in dem Geschäft an der Bahnhofstraße Ware aus dem Regal und begann diese für den Abtransport zu präparieren. Der Ladendetektiv bemerkte den Dieb und beobachtete sein weiteres Vorgehen. Der Verdächtige ging in einen anderen Warenbereich und griff erneut in ein Regal. Auch diese Beute begann er zu präparieren. Mit der im Rucksack verstauten Beute im Wert von circa 277 Euro beabsichtigte der Täter, das Geschäft zu verlassen. Der Beobachter hielt ihn auf und rief die Polizei.

Der polizeibekannte 26-jährige Mann war bereits am Montagabend, 15.03.3021, in einem Geschäft am Jahnplatz bei einem Ladendiebstahl erwischt worden. Hier war er bei dem Versuch Kopfhörer und Bekleidung im Wert von circa 78 Euro zu entwenden an dem aufmerksamen Ladendetektiv gescheitert. Bei ihm fand sich weiteres Diebesgut aus einem bislang unbekannten anderen Geschäft, eine Hose und ein Pullover, an denen sich noch die Preisschilder befanden. Kriminalbeamte führten den 26-Jährigen dem Haftrichter vor, der einen Untersuchungshaftbefehl erließ.

