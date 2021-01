Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Nachtrag: Vermisste Natascha M. wohlbehalten angetroffen - Polizei stellt Fahndung ein

Dormagen, Neuss, Düsseldorf, Hagen, Wuppertal (ots)

Mit Pressemitteilungen vom 28.01.2021 - 17:20 Uhr und 17:47 Uhr bat die Polizei um Mithilfe bei der Suche nach der vermissten 29-jährigen Natascha M..

Die junge Frau war am Mittwoch (27.01.) nicht von der Arbeit in Neuss nach Hause zurückgekehrt. Da krankheitsbedingt zu befürchten war, dass die Gesuchte sich in hilfloser Lage befinden könnte, suchte die Polizei mit Nachdruck nach ihr und ging Hinweisen nach, die einen Aufenthalt in Düsseldorf, Wuppertal oder Hagen möglich erscheinen ließen. Auch die Bevölkerung wurde um Mithilfe gebeten.

Letztlich konnte die 29-Jährige am Freitagmorgen (29.01.), bei einem flüchtigen Bekannten an dessen Anschrift in Hagen offenbar wohlauf angetroffen werden.

Aufgrund dessen stellt die Polizei die Fahndungsmaßnahmen ein und bedankt sich bei allen Menschen, die die Augen nach der Vermissten aufgehalten haben.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell