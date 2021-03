Polizei Bielefeld

POL-BI: Bielefelderin zieht Frauen an den Haaren

Bielefeld (ots)

SI / Bielefeld / Mitte - Zwei Bielefelderinnen zeigten am Mittwoch, 17.03.2021, eine 30-jährige Frau an, nachdem sie die beiden an der Haltestelle am Jahnplatz verletzt hatte.

Das erste Opfer, eine 21-jährige Bielefelderin, erschien gegen 14:30 Uhr auf der Stadtwache, um Anzeige wegen Körperverletzung zu erstatten.

Die Bielefelderin erklärte den Beamten, dass sie eine Stunde zuvor an der Haltstelle Jahnplatz auf der unteren Verteilerebene auf einer Bank gesessen und auf die Straßenbahn gewartet habe, als sich eine Frau neben sie setzte. Plötzlich und ohne ersichtlichen Grund stand die fremde Frau auf und riss der 21-Jährigen kräftig an den Haaren.

Anschließend flüchtete die Täterin in Richtung der Treppenaufgänge zum Jahnplatz.

Während der Anzeigenaufnahme, meldete sich eine weitere Frau telefonisch bei der Polizei und gab an, dass ihr an derselben Haltestelle eine Frau unvermittelt an den Haaren gerissen habe.

Beamte der Stadtwache begaben sich zum Jahnplatz und trafen auf das zweite Opfer, eine 15-jährige Bielefelderin, und die Tatverdächtige, eine 30-jährige Bielefelderin. Zeugen konnten den Vorfall bestätigen.

Da die 30-Jährige auch der Beschreibung des ersten Opfers entsprach, wird sich die Bielefelderin in beiden Fällen wegen Körperverletzung verantworten müssen. Den Beamten sagte sie lediglich, dass sie Ärger mit einigen Leuten am Jahnplatz gehabt hätte. Warum sie dann den 15-, und 21-Jährigen an den Haaren zog, konnte sie nicht erklären.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell