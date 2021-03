Polizei Bielefeld

POL-BI: Unfall beim Abbiegen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Mitte - Am Dienstag, 16.03.2021, ereignete sich ein Verkehrsunfall in der Einmündung Am Stadtholz und Werner-Bock-Straße. Beim Abbiegen war eine Bielefelderin mit ihrem Pkw, einem Ford Focus, in den Gegenverkehr geraten und mit einem entgegenkommenden Ford C-Max kollidiert.

Gegen 18:40 Uhr befuhr eine 35-jährige Bielefelderin die Straße Am Stadtholz aus Richtung Bleichstraße kommend. Als sie in die Werner-Bock-Straße abbog, fuhr sie zu weit links, wodurch sie auf die Fahrbahn des Gegenverkehrs geriet. Dort kollidierte die Bielefelderin mit dem Pkw einer 57-jährigen Bielefelderin und deren Ehemann, die nach rechts, auf die Straße Am Stadtholz, abbiegen wollten. Die überraschte 57-Jährige konnte nicht ausweichen, da dann ein Zusammenstoß mit Fußgängern wahrscheinlich gewesen wäre.

Die 35-Jährige verletzte sich durch den Aufprall und den ausgelösten Airbag leicht. Sie wurde vor Ort durch Sanitäter versorgt und zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell