POL-BI: Sprint stoppt Drogenfahrt eines E-Scooter-Fahrers

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte-

Nach einem kurzen Verfolgungssprint fassten Polizisten einen unter Drogen flüchtenden E-Scooter-Fahrer am Dienstag, den 16.03.2021, an der Mühlenstraße. Das Fahrzeug war nicht versichert.

Streifenbeamten standen gegen 22:10 Uhr auf der Straße im Einmündungsbereich der Mühlenstraße und der Holländische Straße. Ein 32-jähriger Bielefelder fuhr zur gleichen Zeit mit einem Elektrokleinstfahrzeug auf der Mühlenstraße in Richtung Holländische Straße. Bei Erkennen der Polizei, versuchte der Bielefelder durch Wechseln auf den Gehweg der Polizei-Kontrolle zu entgehen. Ein Beamter stellte sich dem E-Scooter-Fahrer in den Weg, sprach ihn an und gab ihm deutliche Signale, anzuhalten. Der Bielefelder wechselte auf die Fahrbahn der Mühlenstraße, umfuhr den dort stehenden Polizisten und versuchte zu flüchten. Nach kurzem Sprint holten ihn die Polizeibeamten ein und hielt ihn fest.

An dem E-Scooter befand sich ein nicht mehr gültiges Kennzeichen aus dem Jahr 2020. Der Bielefelder behauptete das nicht versicherte Fahrzeug eingetauscht zu haben und verstrickte sich dabei in Wiedersprüche. Er gestand, Drogen konsumiert zu haben und keinen Führerschein zu besitzen. Eine Ärztin entnahm ihm auf der Polizeiwache eine Blutprobe. Aufgrund der nicht geklärten Besitzverhältnisse stellten die Polizisten den E-Scooter sicher.

