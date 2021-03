Polizei Bielefeld

POL-BI: Rücksichtsloser Dieb stiehlt Gehhilfe

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld-Mitte -

Ein Unbekannter entwendete am Wochenende aus einem Hausflur an der Herforder Straße, in der Nähe der Helene-Weigel-Straße, einen Rollator.

Ein 79-jähriger Bielefelder ließ seinen Rollator am Samstag, 13.03.2021, gegen 17:00 Uhr, im Treppenhaus des Mehrfamilienhauses an der Herforder Straße stehen. Als er Sonntag um 11:00 Uhr das Treppenhaus betrat, stellte er den Diebstahl fest und erstattete bei der Polizei eine Anzeige.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell