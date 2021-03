Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Willich: Kind mit Fahrrad missachtet Vorfahrt von Pkw - leicht verletzt

Willich (ots)

Am Montag gegen 16:00 Uhr fuhr ein 13 Jahre altes Mädchen aus Willich mit ihrem Fahrrad auf dem Friedhofweg in Richtung Krusestraße. Eine 82-jährige Willicherin, die mit ihrem Auto auf der Straße 'An Liffersmülhle' in Richung Moltkestraße unterwegs war, hielt zunächst an der Einmündung der Krusestraße - hier gilt rechts vor links. Als aus der Kruselstraße kein Fahrzeug kam, fuhr die 82-Jähige weiter. Die 13-Jährige, die aus dem Friedhofweg kam, erkannte dies zu spät und kollidierte mit dem Pkw. Das Mädchen stürzte und wurde dabei leicht verletzt. /wg (196)

